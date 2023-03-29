В среду, 29 марта, в Украине ожидается облачная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем в восточных областях ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

Температура днем 0...+5. В Закарпатье и в юго-восточной части +3...+8. В Карпатах -...2-7.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды сегодня. Ночью и утром в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности). Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Киеве сегодня днем 0...+2. Утром обещают сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 29 марта 2023 года

Синоптик Наталья Диденко пишет, что 29 марта практически повсюду в Украине в течение дня ожидается не выше 0...+5. На юге и на крайнем востоке +5...+9, в Луганской области до +10.

В среду существенных осадков не предполагается, циклон с атмосферными фронтами пойдет дальше. Лишь на севере есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке – небольшого дождя.

Северо-западный ветер останется порывистым, с периодическими штормовыми порывами.

В Киеве 29 марта днем без существенных осадков, разве что в отдельных районах небольшой снег. Будет порывистый холодный ветер.



Потепление придет в конце недели.

Напомним, что в Канаде сурок Фред умер во время зимней спячки и не смог предсказать погоду весной.

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