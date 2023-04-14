В Броварском районе под Киевом из-за повышения уровня реки в Десне подтопило село Погребы, что находиться за Троещиной. Подтопило более 10 приусадебных участков, спасатели эвакуировали семью из двоих взрослых, двоих детей и пса, которые оказались заблокированы в доме.

Об этом сообщает ГСЧС.

Также в соседней Черкасской области подтоплены села Черкасского и Золотоношского районов, сообщил губернатор Игорь Табурец.

"За минувшие сутки спасатели эвакуировали троих взрослых и ребенка. При необходимости доставляют к подтопленным дворам продукты и лекарства", - написал Табурец и опубликовал фото.

В ГСЧС предупреждают, что север и запад Украины в ближайшие три дня может подтопить еще больше.

Ожидается рост уровня воды в реках на 0,1-0,3 метра в сутки с последующим затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения и частичным затоплением отдельных населенных пунктов водами Днепра и Сожа.

В Черниговском районе Черниговской области объявлен красный уровень опасности.

На Десне в пределах Черниговской области продолжится рост уровней воды на 2-20 см в сутки, что будет сопровождаться затоплением сел и дорог в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском районах.

Возможно меньшее затопление приусадебных участков и отдельных домов в селах Зайцево и Загребелье.

В Чернигове (район Кордовка) возможно затопление территорий городского пляжа Золотой берег, садово-дачной застройки, дорог на пойме.

На реке Снов будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе.

В Киевской области под угрозой Вышгородский, Броварской и Бориспольский районы, а также сам Киев. Возможно небольшое затопление низких участков садово-дачной застройки.

Также подтопление возможно в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, что в Киеве из-за дождей в реке Днепр уже поднялся уровень воды и затопило некоторые районы на левом берегу.

А в Вышгородском районе Киевской области в Иванкове дождь размыл дамбу и вода из пруда хлынула в реку. В результате там затопило две улицы.