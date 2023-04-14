В пятницу, 14 апреля, в Украине облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

В восточных областях, днем, на Закарпатье и в Карпатах днем пройдут умеренные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

В западных, юго-западных и центральных областях утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем +10...+15, в южной и западной части +13...+18. На Закарпатье до +22. В Карпатах днем +9...+14.

В Киеве днем без существенных осадков, температура +11...+13.

Синоптик Наталья Диденко написала, что погода в пятницу будет неоднородной. Весеннее тепло охватит западные области, большинство юга (кроме Запорожья) и часть центральных областей. Ожидается в течение дня +15...+20.

Холоднее будет в северной части, а также в восточной и на Полтавщине. Днем до +8...+11.

14 апреля умеренные дожди пройдут в восточных областях, в большинстве областей Украины - местами небольшие.

В западной части Украины будет преобладать сухая погода, разве что вечером в пятницу на Закарпатье прольет дождь.

В Киеве в течение дня температура воздуха +9...+11. Будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь.

В субботу в столице будет еще холоднее. А в воскресенье, на Пасху, немного потеплеет, но не без дождя. Более ощутимое тепло придет во вторник, 18 апреля.

Напомним, что в Киеве из-за дождей поднялся уровень воды в Днепре.

Также мы писали, что в Иванкове Киевской области дождь размыл дамбу, затопило несколько улиц.