Похолодание, дождь и ветер. Прогноз погоды на сегодня
В среду, 12 апреля, в Украине ожидается снижение температуры и дождь. Такой прогноз дают синоптики.
В "Укргидрометцентре" отмечают, что сегодня облачно с прояснениями. Временами будут идти дожди. В южной части ночью и утром местами туман.
Ветер восточный (в западных областях – северный), 7-12 м/с.
Температура днем +8...+13, в южных областях и Закарпатье до +16. В Карпатах днем +2...+7.
В Киеве временами дождь. Температура воздуха днем +10...+12.
Карта погоды на 12 апреля от Укргидрометцентра
Синоптик Наталья Диденко пишет, что в среду в Украине похолодает. Дневная температура воздуха составит +9...+12. Теплой будет погода только в южной части +12...+16.
К похолоданию 12 апреля присоединятся дожди. На востоке и севере Украины восточный ветер может достигать сильных значений, будет дуть до 15-18 метров в секунду.
В Киеве 12 апреля ожидается похолодание до +10, дождь и порывистый ветер.
Напомним, что недавно Румыния временно закрывала границу с Украиной из-за непогоды, после того, как Буковину замело снегом.
Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.