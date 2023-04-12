В среду, 12 апреля, в Украине ожидается снижение температуры и дождь. Такой прогноз дают синоптики.

В "Укргидрометцентре" отмечают, что сегодня облачно с прояснениями. Временами будут идти дожди. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер восточный (в западных областях – северный), 7-12 м/с.

Температура днем +8...+13, в южных областях и Закарпатье до +16. В Карпатах днем +2...+7.

В Киеве временами дождь. Температура воздуха днем +10...+12.

Карта погоды на 12 апреля от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко пишет, что в среду в Украине похолодает. Дневная температура воздуха составит +9...+12. Теплой будет погода только в южной части +12...+16.

К похолоданию 12 апреля присоединятся дожди. На востоке и севере Украины восточный ветер может достигать сильных значений, будет дуть до 15-18 метров в секунду.

В Киеве 12 апреля ожидается похолодание до +10, дождь и порывистый ветер.

Напомним, что недавно Румыния временно закрывала границу с Украиной из-за непогоды, после того, как Буковину замело снегом.

Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.