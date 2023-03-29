В среду, 29 марта, из-за резкого ухудшения погодных условий и повреждения в сетях операторов систем распределения происходят отключения электроэнергии в нескольких областях.

По данным "Укрэнерго", речь идет о следующих областях:

Житомирская;

Винницкая;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Киевская;

Черниговская;

Черкасская;

Николаевская;

Одесская;

Кировоградская;

Днепропетровская;

Сумская область.

В Житомирской области отключать свет будут активнее, чем в предыдущие дни, сообщает "Укрэнерго".

Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области из-за ухудшения погоды произошли аварии на электросетях. Всего обесточены 60 населенных пунктов, повреждены 62 линии 6-10 кВт и более тысячи трансформаторных подстанций. Сейчас в области без света 30 тысяч абонентов.

Вчера, 28 марта, из-за сильного штормового ветра со снегом в некоторых регионах Украины также применялись отключения света. В частности, речь шла о восьми областях: Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Одесской.

Мы также писали, что в Одессе сильные порывы ветра массово валили деревья и приводили к аварийным отключениям электроэнергии. Деревья падали на проезжую часть и припаркованные автомобили.