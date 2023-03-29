В "Укрэнерго" заявили, что в нескольких областях Украины происходят отключения света из-за ухудшения погоды. Фото: Pixabay

В среду, 29 марта, из-за резкого ухудшения погодных условий и повреждения в сетях операторов систем распределения происходят отключения электроэнергии в нескольких областях.

По данным "Укрэнерго", речь идет о следующих областях: 

  • Житомирская;
  • Винницкая;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая;
  • Киевская;
  • Черниговская;
  • Черкасская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Кировоградская;
  • Днепропетровская;
  • Сумская область.

В Житомирской области отключать свет будут активнее, чем в предыдущие дни, сообщает "Укрэнерго".

Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области из-за ухудшения погоды произошли аварии на электросетях. Всего обесточены 60 населенных пунктов, повреждены 62 линии 6-10 кВт и более тысячи трансформаторных подстанций. Сейчас в области без света 30 тысяч абонентов.

Вчера, 28 марта, из-за сильного штормового ветра со снегом в некоторых регионах Украины также применялись отключения света. В частности, речь шла  о восьми областях: Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Одесской.

Мы также писали, что в Одессе сильные порывы ветра массово валили деревья и приводили к аварийным отключениям электроэнергии. Деревья падали на проезжую часть и припаркованные автомобили.

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