Румыния временно закрыла границу с Украиной из-за сильного снегопада. Приостановлен пропуск как грузовых, так и легковых автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Дорожная полиция Румынии запретила проезд всех транспортных средств от пунктов пропуска "Дяковцы-Раковец", "Порубное-Сирет" и "Красноильск-Вековая де Сус" в направлении городов Сирет и Сучава в связи со снежными заносами и неудовлетворительным состоянием дорог на этих участках”, - говорится в сообщении.

При этом на границе с Польшей, Словакией и Венгрией все пункты пропуска работают стабильно и проезд не затруднен.

Тем временем в Черновицкой области, граничащей с Румынией, третьи сутки падает снег. Работает снегоуборочная техника, проезд по государственным дорогам обеспечен без ограничений.

Напомним, сегодня циклон Norbert должен принести снег и метели в западные области, а на востоке будет до +16. В северных, восточных и южных областях снова ожидается дождь. А в центральных регионах вероятность осадков наименьшая, лишь в Винницкой области пройдет дождь, местами с мокрым снегом.