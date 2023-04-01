В апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в Карпатах ожидается 7...8 градусов тепла, что на два градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы, добавили синоптики.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха в апреле составляет 7...11 градусов тепла, в горах +2...+6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет -3...-16 градусов мороза, в северо-восточных областях и в Карпатах 17...22 градусов мороза; абсолютный максимум – 26-33 градусов тепла, в горах +21...+22 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, в Закарпатье и в Карпатах 65-84 мм, на высокогорье Карпат до 117 мм.

Напомним, ранее синоптик рассказала о погоде в Украине в первые выходные апреля. Между тем она спрогнозировала похолодание.

Также мы писали, что в первый день года в Украине зарегистрировали температурный рекорд за 20 лет наблюдений. Вплоть до заката, по данным разных погодных сайтов, температура в столице Украины достигала 13 или 14 градусов по Цельсию.