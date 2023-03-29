Ворвавшееся в Украину резкое похолодание с дождями и мокрым снегом готовится к отступлению: на территорию пробирается новый антициклон Liliosa.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, публикуя карту распространения антициклона.

По прогнозу Диденко, антициклон принесет с собой сухую погоду 30 марта и "надает подзатыльников снежному циклону", выгнав его из Украины. Местами уже будет пробиваться солнце.

По словам синоптика, завтра в большинстве областей Украины осадков не ожидается.

"Только остатки атмосферного фронта еще обусловят мокрый снег в восточных областях Украины. Ветер постепенно успокоится, разве что в центральных и восточных областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду", - сообщила она.

В то же время холодная погода в Украине продлится. Диденко прогнозирует температуру воздуха в районе -5...0 градусов ночью, а на востоке до -9. В течение дня потеплеет до +4...10, в западных областях - до +7...12 градусов, а в восточной части Украины будет не выше +4.

В столице будет еще холодно, однако солнечно: -4 ночью и +4...7 градусов в дневное время. Синоптик обещает ощутимое потепление к выходным, но предупреждает, что оно еще не окончательное.

Напомним, в Киеве сегодня зафиксировали рекордный ветер.

Также мы писали о том, что сегодня из-за непогоды в Украине были частично обесточены 12 областей.