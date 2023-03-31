В Украине в субботу и воскресенье (1 и 2 апреля) ожидается потепление. В столице столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу температура воздуха в большинстве областей составит +10...+15 градусов, на юге и Закарпатье местами будет до +16. Только в восточных областях будет прохладнее, завтра там ожидается +5...+9 градусов.

Ветер подует с юга, а в восточной части Украины возможен штормовой ветер, порывы достигнут до 15-20 метров в секунду.

В западных и северных областях, а также Винницкой и Одесской 1 апреля ожидаются дожди. Синоптик прогнозирует там осадки в ближайшую ночь, а на юге и востоке дожди пойдут утром, а уже днем прекратятся.

В Киеве апрель придет с теплом, температура воздуха поднимется до +15 градусов. Однако во второй половине дня местами возможен дождь.

Уже с понедельника, 3 апреля, на большей части Украины снова похолодает, возможен мокрый снег. И только на востоке удержится тёплая воздушная масса, рассказала синоптик.

Напомним, сегодня атмосферный фронт принесет дожди и тепло до +12.

Также сообщалось, что на этой неделе в Одессе мощный ветер повалил деревья и стал причиной аварийных отключений света.