В пятницу, 31 марта, в Украине облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Днем в западных, большинстве северных областей, Винницкой и Одесской области пройдет небольшой дождь. На остальной территории без осадков.



Температура днем +7...+12, на востоке страны +3...+8.

В Киеве днем воздух прогреется до +9...+11. Днем может пройти небольшой дождь.

Прогноз погоды на 31 марта 2023 года от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко пишет, что в пятницу в Украину придет атмосферный фронт с запада. Он принесет дожди в западные и северные области, а днем дойдет до центральных, Одесщины и Николаевщины. В восточных областях днем осадки прекратятся, выйдет солнце.

В Херсонской области, Запорожье, в Крыму, в Днепре с районами, в Полтавской области сегодня будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха днем +6...+12, в Луганской области +3...+7.

В Киеве днем +6...+9. Во второй половине дня и вечером ожидается небольшой дождь.

В понедельник ожидается очередное похолодание, теплая погода задержится только на крайнем востоке Украины.



Напомним, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.

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