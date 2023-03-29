В Киеве и области отменены отключения света, которые вводились из-за непогоды - ДТЭК
В Киеве и области отменены стабилизационные отключения света, что позволяет вернуть электроэнергию в дома всех жителей региона.
Об этом сообщает ДТЭК.
При этом компания констатирует, что ситуация остается сложной.
Напомним, отключения света в Киеве, области и еще ряде областей произошли на фоне сильного ухудшения погоды.
При этом глобально дефицита электроэнергии в ближайшие полгода в Украине быть не должно, заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
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