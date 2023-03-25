Компания "Укрэнерго" призывает украинцев не присоединяться сегодня к всемирной акции "Час Земли", потому что "это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может сильно навредить энергосистеме".

Об этом компания пишет в субботу, 25 марта, в своем Telegram-канале.

Суть акции - в том, что люди по всей планете выключат свет на час, с 20:30 до 21:30 по местному времени. "Укрэнерго" обращает внимание на то, что массовое выключение даже может принести вред, потому что если акцию поддержат многие пользователи, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах и к дестабилизации системы.

"Лучшим вкладом каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы", - заявляют в компании.

Тем временем председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что в ближайшие недели потребление электроэнергии в Украине будет снижаться в связи с окончанием отопительного сезона. То есть нагрузка на объекты "Укрэнерго" уменьшится, а угрозы нестабильности в сети ослабнут.

"Окончание осенне-зимнего сезона и отопительного периода обусловит дальнейшее снижение энергопотребления, и энергосистеме будет легче его покрыть ресурсами электростанций, которые сейчас у нас есть", - объяснил Кудрицкий в эфире телемарафона.

Впрочем, по его словам, в результате российских масштабных ракетных атак против украинской энергосистемы ситуация с энергобалансом, который Украина удерживает уже несколько недель, все еще остается неустойчивой.

Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время дефицит мощностей в Украине не прогнозируется. Но при условии, что не будет новых российских атак.

Также "Страна" сообщала, что, по словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина заканчивает отопительный сезон с запасами газа и угля.