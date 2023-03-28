Дефицит электроэнергии в ближайшие полгода в Украине не ожидается.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, у нас будет возможность импортировать электроэнергию, если нам не хватит своей, и это очень важный фактор энергетической безопасности страны. Поэтому в весенние и летние месяцы, думаю, у нас будет сбалансированная ситуация в энергосистеме", - отметил он.

В то же время Кудрицкий подчеркнул важность подготовки к следующей зиме. По его словам, необходимо восстановить поврежденные оккупантами энергоблоки ТЭС и ГЭС.

Ранее на Буковине даже закрыли большинство "Пунктов несокрушимости" из-за стабильной ситуации со светом.

Однако повреждения ракетными ударами РФ все равно беспрецедентно огромные. В "Укрэнерго" заявили, что на восстановление энергосистемы страны уйдут годы.

"Мы говорим не только о подстанциях "Укрэнерго", мы говорим, к сожалению, и про электростанции - тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов", - сказал глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.