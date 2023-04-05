В Украине, в четверг, 6 апреля, снова пойдет снег. В частности, в западных областях циклон по имени Norbert принесет снег, мокрый снег, сильный северо-западный ветер. Там ожидается метель.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В северных, восточных и южных областях в четверг местами ожидается дождь.

В центральных регионах завтра вероятность осадков наименьшая, лишь в Винницкой области пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер будет преобладать северо-западный, в большинстве областей, кроме восточных, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Теплее всего будет в восточной части Украины, там столбики термометров покажут +12...+16 градусов. В южных областях темпетура воздуха составит +8...+11 градусов.

В северных областях, в большинстве центральных ожидается +10...+13 градусов, только в Винницкой области будет прохладнее - +6...+9 градусов днем.

В западных областях ожидается +1...+6 градусов.

В Киеве 6 апреля будет дождь, ветер ожидается порывистый, температура воздуха составит +10 градусов.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали погодные контрасты - от - 4 ночью на западе до +18 днем на востоке.

Также сообщалось, в Киеве в январе было установлено больше температурных рекордов, чем за весь 2022 год.