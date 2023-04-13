В Киеве и Киевской области возникла угроза подтопления. Объявлен второй уровень опасности.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в своем телеграм-канале.

"В результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться затопление пойменных территорий", - сообщила КГВА в своем телеграм-канале.

Сообщается, что под угрозой затопления сейчас оказались участки садово-дачной застройки, а также приусадебные участки в ряде приречных населенных пунктов.

Предупреждение Укргидрометцентра о том, что в Киевской области поднимется уровень воды

Напомним, что по состоянию на 13 апреля в Киеве из-за дождей в реке Днепр поднялся уровень воды и затопило некоторые районы на левом берегу.

А в Вышгородском районе Киевской области в Иванкове дождь размыл дамбу и вода из пруда хлынула в реку. В результате там затопило две улицы.

Также мы писали, что Черниговскую область может частично затопить в ближайшие дни, а Киевская - под угрозой.