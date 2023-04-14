В Черниговской области подтоплены семь населенных пунктов, еще 22 – под риском подтопления: в случае необходимости возможна эвакуация населения.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

"Самая критическая ситуация сегодня по реке Днепр. И мы видим, если дальше вода будет подниматься, а такие прогнозы у нас есть, то под риском подтопления 22 населенных пункта, где проживают более 4 тысяч человек", – сказал Чаус.

Кроме того, он отметил, что на сегодня уже 7 населенных пунктов области подтоплены. В частности, те, которые находятся по руслу Днепра. Вода, по словам главы ОВА, прибывает.

"Мы провели комиссию ГСЧС, определили все меры, которые необходимо принять. И в случае, если нужна будет эвакуация, такую эвакуацию осуществить", – сообщил глава Черниговской ОВА.

Ранее мы писали, что в ГСЧС предупредили о том, что в Черниговской области в ближайшие дни возможно подтопление отдельных населенных пунктов и автодорог. В Десне уровень воды будет повышаться до 20 см в сутки.

А накануне в Иванкове Киевской области дождь размыл дамбу, затопило несколько улиц.