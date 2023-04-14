В Киеве в результате подъема воды в Днепре затопило набережную на Почтовой площади.

Набережная, где любили сидеть рыбаки и прогуливаться киевляне, сейчас фактически вся в воде.

Вчера мы уже сообщали, что из-за обильных дождей значительно поднялся уровень воды в Днепре и оказались затоплены некоторые прибрежные районы, в частности, набережная на Никольской слободке (левый берег).

Кроме того, в Вышгородском районе Киевской области в Иванкове под воду ушла временная переправа. Из-за осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта.

А в Броварском районе под Киевом из-за повышения уровня реки в Десне подтопило село Погребы, что находиться за Троещиной. Подтопило более 10 приусадебных участков, спасатели эвакуировали семью из двоих взрослых, двоих детей и пса, которые оказались заблокированы в доме.

В ГСЧС предупреждают, что север и запад Украины в ближайшие три дня может подтопить еще больше. Ожидается рост уровня воды в реках на 0,1-0,3 метра в сутки с последующим затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения и частичным затоплением отдельных населенных пунктов водами Днепра и Сожа.