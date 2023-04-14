В поселке Иванков Киевской области под воду ушла временная переправа в результате обильных дождей. Из-за осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта.

Об этом сообщает глава областной полиции Андрей Небытов в своем телеграм-канале.

"Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной. Напомню, что из-за продолжительных осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта.

Сейчас объезд в Иванков осуществляется через село Кухари. Призываем граждан соблюдать осторожность. Полиция обеспечивает правопорядок и помогает гражданам преодолеть последствия стихийного бедствия", - написал Небытов.

Напомним, 5 апреля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков. Таким образом был побит рекорд 1933 года, который держался 90 лет.

Ранее мы писали, что Киев в результате обильных дождей за последние несколько дней значительно поднялся уровень воды в Днепре. В результате оказались затоплены некоторые прибрежные районы, в частности, набережная на Никольской слободке (левый берег). В связи с этим некоторые киевляне переходят на альтернативный вид транспорта.