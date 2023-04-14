В пятницу, 14 апреля, в селе Погребы Броварского района Киевской области произошло наводнение. Вода добралась до домов.

Соответствующее видео публикуют столичные Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить, что затоплены садовые и огородные участки жителей, а частные дома оказались в воде.

Напомним, сегодня в ГСЧС сообщили, что в Броварском районе под Киевом из-за повышения уровня реки в Десне подтопило село Погребы, что находится за Троещиной. Подтопило более 10 приусадебных участков, спасатели эвакуировали семью из двоих взрослых, двоих детей и пса, которые оказались заблокированы в доме.

Ранее мы писали, что в Киеве в результате подъема воды в Днепре затопило набережную на Почтовой площади.

Набережная, где любили сидеть рыбаки и прогуливаться киевляне, сейчас фактически вся в воде.

Кроме того, появилось и видео затопления Русановской набережной из-за подъема вод Днепра.

А в Вышгородском районе Киевской области в Иванкове под воду ушла временная переправа. Из-за осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта.