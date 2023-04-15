В Киеве из-за подъема уровня воды в Днепре затопило остров Оболонский, где власти Киева в этом году собирались построить большой подземный паркинг на 720 мест.

Предполагалось использовать паркинг также как укрытие.

Повлияет ли затопление на эти планы - пока неизвестно.

Однако по состоянию на конец марта на Оболони в Киеве продолжали строить пешеходный мост и обустраивать остров, в КГГА показывали план проекта.

Напомним, на киевской Оболони растет уровень воды в закрытых водоемах на фоне увеличения уровня воды в реках.

Тем временем спасатели сообщили, что в Броварском районе под Киевом из-за повышения уровня реки в Десне подтопило село Погребы, что находится за Троещиной. Пострадали около 10 приусадебных участков, спасатели эвакуировали семью из двоих взрослых, двоих детей и пса, которые оказались заблокированы в доме.

Ранее мы писали, что в Киеве в результате подъема воды в Днепре затопило набережную на Почтовой площади, где любили сидеть рыбаки и прогуливаться киевляне.

Кроме того, появилось и видео затопления Русановской набережной из-за подъема вод Днепра.

А в Вышгородском районе Киевской области в Иванкове под воду ушла временная переправа. Из-за осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта.