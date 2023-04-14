В поселке Иванков Киевской области вчера из-за прорыва дамбы начался сильный потоп. По словам местных жителей, поток воды был настолько сильным, что улицы поселка превратились в реки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Где-то через 30-40 минут после того, как вода начала заливать дворы частных домов, приехали спасатели и полицейские. Они эвакуировали местных жителей и прочистили русло ручья, которое было забито мусором. Сотрудникам ГСЧС понадобилось около часа, чтобы почистить ручей, после чего вода начала уходить",- рассказывает жительница Иванкова Светлана.

Больше всего затопило два дома по улице Первого Мая, эти дома находятся в самой нижней части улицы. Вода попала прямо в дома.

"Спасло то, что вода очень быстро ушла, буквально за 3-4 часа. Но в доме все промокло: пол, мебель. Подтопило даже машину на улице", - рассказывает местный житель Валерий. По словам мужчины, в то время его не было дома.

"Позвонили соседи и сказали, что дом затопило, я был в получасе езды от дома, на работе. Сразу поехал домой. Когда приехал, здесь уже были спасатели, полиция. Мне сказали, что они уже ликвидировали причину потопа и вода будет уходить. На тот момент уровень воды во дворе было около 40-50 сантиметров. Спустя часа 3 вода ушла", - рассказывает Валерий.

Жители Иванкова жалуются на местную власть, что та не следит за инфраструктурой в городе, не чистит ливневки и ручьи которые постоянно забиты мусором. Местные уверены, что из-за этого и произошло затопление.

А вот причиной размытия переправы послужил паводок. Из-за длительных дождей уровень воды в реке Тетерев поднялся на несколько метров и затопил переправу через речку Тетерев. Переправу соорудили после освобождения Иванкова в начале мая 2022 года. Сам мост был подорван российскими войсками во время их выхода из Киевской области.

Также в Броварском районе под Киевом из-за повышения уровня реки в Десне подтопило село Погребы, что находиться за Троещиной. Подтопило более 10 приусадебных участков, спасатели эвакуировали семью из двоих взрослых, двоих детей и пса, которые оказались заблокированы в доме.