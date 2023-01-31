В Киеве продолжат строительство пешеходного моста, соединяющего Оболонскую набережную и Оболонский остров, проект которого появился еще в 2020 году.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, столица получила деньги на продолжение строительства от метрополии Большого Парижа.

Кличко сказал, что к началу 2023 года уже установлены три опоры моста, рабочие уже приступили к установке четвертой и закупили материалы.

Он уточнил, что по проекту мост будет опираться на четыре опоры, две из которых расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет четыре метра, длина - 164 м.

"Мост будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения. Проходу маломерных судов в залив Оболонь объект не будет мешать", - добавил мэр Киева.

Также Кличко опубликовал фото проекта моста. Судя по снимкам сооружение будет в виде волн.

Ранее сообщалось, что Кличко показывал, как в Киеве ремонтировали поврежденный из-за обстрела пешеходный мост на Владимирской горке.

Также мы писали, как в Стоянке Киевской области восстановили мост на трассе Киев-Чоп, взорванный 26 февраля.