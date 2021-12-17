В селе Княжичи Киевской области планируют организовать строительство национальной базы сборных команд Украины по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Мы уже начали качественно менять спортивную инфраструктуру пристоличной области. Будем удерживать планку и дальше формировать мощный спортивный бренд Киевщины. В частности, обсуждаем перспективы строительства национальной базы сборных команд Украины по футболу. В следующем году планируем изготовить проектную документацию с целью дальнейшей реализации проекта", - сообщил глава Киевской обладминистрации Василий Володин.

Представители областной администрации, Украинской ассоциации футбола, ДТЭК "Киевские региональные сети", Киевоблгаза уже обсудили концепцию строительства базы, а также условия ее энергообеспечения, газификации и водоснабжения. Сейчас идет процедура открытых торгов по разработке проектной документации к объекту.

Напомним, сборная Украины по футболу установила необычный рекорд в групповом турнире отбора на чемпионат мира. Ей понадобилось меньше всего побед с 1998 года для выхода в плей-офф европейского отбора.

Также мы писали о том, что этим летом сборная Украины по футболу получила нового тренера вместо Шевченко. Им стал Александр Петраков.