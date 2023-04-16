В Сети появилось видео о том, как сейчас выглядит затопленный X-park на Трухановом острове в Киеве.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что по нему можно передвигаться только на плотах.

Напомним, в Киеве из-за подъема уровня воды в Днепре на Трухановом острове затопило парк экстремальных развлечений X-park. Вода разлилась на десятки метров.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за подъема уровня воды в Днепре затопило остров Оболонский, где власти столицы в этом году собирались построить большой подземный паркинг на 720 мест.

А накануне мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что уровень подтоплений в Киеве повышается, власти готовятся эвакуировать население из некоторых районов, прилегающих к Днепру. Власти попросили жителей этих территорий и проживающих рядом с водоемами, учесть прогнозы синоптиков и подготовиться к возможным подтоплениям: перенести самые ценные вещи на верхние этажи частных зданий, выключить электричество, газ, бытовые приборы.

Также "Страна" писала, что после подъема вод Днепра в Киеве затопило Русановскую набережную.