В Киеве из-за подъема уровня воды в Днепре на Трухановом острове затопило парк экстремальных развлечений X-park.

Соответствующее видео публикует столичный телеграм-канал.

На кадрах видно, что вода разлилась на десятки метров.

Напомним, ранее в Киеве из-за подъема уровня воды в Днепре затопило остров Оболонский, где власти столицы в этом году собирались построить большой подземный паркинг на 720 мест.

А днем мэр Виталий Кличко сообщил, что уровень подтоплений в Киеве повышается, власти готовятся эвакуировать население из некоторых районов, прилегающих к Днепру. Власти попросили жителей этих территорий и проживающих рядом с водоемами, учесть прогнозы синоптиков и подготовиться к возможным подтоплениям: перенести самые ценные вещи на верхние этажи частных зданий, выключить электричество, газ, бытовые приборы.

От подтоплений страдает и Киевская область. В пятницу, 14 апреля, в селе Погребы Броварского района Киевской области произошло наводнение. Вода добралась до домов местных жителей.

Кроме того, после подъема вод Днепра в Киеве затопило Русановскую набережную.