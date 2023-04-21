Проблемы с вывозом украинского продовольствия - прежде всего, зерна - в Восточную и Центральную Европу ставят вопрос не только о судьбе самого экспорта этих товаров, обеспечивающего солидный поток валюты в Украину во время войны, но и о перспективах присоединения страны к Европейскому союзу.

Как полагают эксперты, нынешние союзники из числа восточноевропейских членов Евросоюза - и особенно Польша - видя на примере сегодняшней ситуации, чем грозит их экономикам евроинтеграция Украины, могут начать вставлять палки в колеса Киеву.

Подробности - в статье "Страны".

Хода нет

Как сообщала "Страна", сразу несколько восточно- и центральноевропейских стран объявили о запрете импорта украинских сельхозтоваров - прежде всего зерна, но не только.

Инициатором выступила Польша.

Примечательно, что ограничения Варшава ввела сразу после визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры украинского лидера с руководством Польши сопровождались мощными протестами польских фермеров, недовольных тем, что более дешевое зерно и другая агропродукция из Украины (поступающая на рынок Евросоюза с прошлого года без всяких квот и пошлин) вытеснят их продукцию.

При этом Зеленский заявлял после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой, что выход из ситуации найден и "в ближайшие дни, недели" вопрос будет "окончательно решен". Решение оказалось в запрете украинского агроимпорта в Польшу.

В список запрещенных продуктов включили зерновые, яйца, молоко, мясо птицы. При этом изначально запретили не только их импорт в Польшу, но и транзит через страну (что делало невозможным экспорт украинской агропродукции через польские порты). Но потом это ограничение было снято. Правда, усиленный контроль даже транзитных грузов с агропродукцией останется.

Как уточнил "аграрный" министр Николай Сольский журналистам, Варшава хочет усилить контроль за транзитными потоками, чтобы ввозимые товары не оседали в стране.

Далее к Польше с запретом импорта присоединились также Венгрия, Словакия, а также Болгария, хотя с Украиной она не граничит. В Румынии также объявили о скором введении ограничительных мер. Транзит эти страны не ограничивают, но та же Румыния заявляет о более строгом контроле, что на практике приведет к значительным осложнениям при проходе грузов через границу. Что, впрочем, уже происходит, о чем "Стране" рассказывали украинские перевозчики (подробнее читайте здесь).

Самое интересное, что все эти ограничения восточно-европейские страны вводят вопреки правилам самого Евросоюза. ЕС, как известно, в прошлом году, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, отменил для украинских товаров все импортные пошлины и квоты для поставок на европейский рынок.

И отдельные страны не имеют право вводить свои ограничения. О чем поначалу и заявляла Еврокомиссия, как только Польша объявила о запрете на импорт украинской продукции.

Но затем мнение еврочиновников поменялось и они начали обсуждать с восточноевропейскими странами введение заградительных мер для агроимпорта из Украины на уровне ЕС.

Предварительный вариант: ЕК сама запретит импорт украинской агропродукции до 5 июня в пяти государствах-"соседях", но при условии, что они отменят собственные запреты. И если по итогу именно так и будет, то это означат, что в страны-соседи Украина в ближайшее время не сможет поставлять свое продовольствие.

Это будет серьезный удар по Украине, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он говорит, что, согласно данным таможенной службы, в первом квартале 2023 года экспорт аграрной продукции только в Польшу достиг 652 млн дол. А в Венгрию - 268 млн дол.

"То есть только на эти две страны, которые ввели временное эмбарго на ввоз широкого спектра украинского сельскохозяйственной продукции, приходитися 14% всего аграрного экспорта Украины в первом квартале 2023 года. Потери в экспорте будут еще больше в случае присоединения к запрету других приграничных стран - прежде всего Румынии. По итогам 2022 года она стала второй страной после Польши по стоимости украинского экспорта аграрной продукции, в том числе страной номер один по объемам экспорта зерновых. Помимо прочего, по итогам прошлого года экспорт зерновых в Румынию увеличился почти в 700 раз, а сама страна импортировала 1/7 всего экспортированного нами зерна. В первом квартале 2023 года на Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию приходилось 28% всего украинского аграрного экспорта, в том числе 27% - по зерну и маслу. То есть Украина будет нести значительные потери из-за эмбарго", - написал Гетманцев в своем Телеграм-канале.

К слову, в Украине существует также мнение, что аграрии стран, объявивших эмбарго, не пострадали от увеличения украинского экспорта, а даже выиграли. Это касается, прежде всего, Польши, принявшей на себя основной объем вывозимой из Украины агропродукции. Так считает, например, народный депутат восьмого созыва Алексей Мушак, состоявший в "аграрном" комитете Рады.

По его словам, украинский аграрный бизнес вложил в Польшу значительные средства, чтобы остаться на плаву.

"Увеличивали перевалку, открывали новые компании, расширяли логистические возможности для транзита украинской продукции. Такие "дорогие" для нас средства украинцы инвестировали в экономику наших соседей, потому что только так украинские бизнесмены могли сохранить свои активы", - написал на своей странице в Facebook Мушак, называя запреты на ввоз продукции неуважением к инвестициям.

При этом, по его словам, польский и вообще восточноевропейский бизнес "более чем хорошо" заработал на украинском аграрном экспорте. А вводимые запреты хоть и политически обоснованные, но экономически невыгодные.

"Когда цены пошли вверх из-за блокады украинских портов, европейские аграрии получили сверхприбыль за счет украинской беды. Сейчас у них недополученная прибыль, а это совсем другое. И непонимание таких вещей пугает, ведь как делать бизнес с людьми, которые не мыслят, как предприниматели? Второе: происходил реэкспорт украинской продукции и восточноевропейский бизнес на этом зарабатывал хорошие деньги. Так в январе-феврале этого года польский экспорт животных и растительных жиров официально вырос на 72%! Схема понятная и простая. Бралось украинское подсолнечное масло с дисконтом, вешалась вывеска "хорошее, потому что польское" и продавалось по европейской цене. Разница шла в карман местному агробизнесу. Стоит также добавить, что производители курятины, свинины и говядины получили конкурентное преимущество и увеличили свой экспорт благодаря дешевому сырью из Украины… Если правильно посчитать, то на поставках из Украины были заработаны сотни миллионов долларов. И после этого говорить об убытке от украинского зерна это или тупость, или лицемерие. Третья и самая важная составляющая. За всеми этими танцами и запретами европейцы хотят скрыть свою фундаментальную проблему. У них тотально неэффективное сельское хозяйство как минимум в части зерновых культур. По факту местные фермеры выращивают не зерно, а выпрашивают дотации. И даже сейчас получение 53+100 млн. евро помощи от Брюсселя не идет ни в какое сравнение с общей потерей польского и восточноевропейского бизнеса. Порты недополучают груз, перевозчики простаивают, производители мяса остались без дешевого сырья. И самое важное: украинцы осознали, что в экономическом или как минимум в аграрном плане с Восточной Европой не стоит иметь совместный бизнес. Панический страх заставляет принимать экономически нецелесообразные, но политически красивые решения", - полагает Мушак.

Ситуацию может усугубиться для Украины в случае проблем с зерновой сделкой.

Как писала "Страна", 18 марта ее в очередной раз продлили на 120 дней, как считают в Украине. Однако Россия утверждает, что срок действия сделки только 60 дней, то есть до середины мая.

Представители российской власти уже объявили, что Москва не будет продлевать сделку после 18 мая, если Запад не выполнит ее условия по снятию санкций, которые сейчас блокируют экспорт российского зерна и удобрений.

Как пишет издание Politico, Россия уже направила письмо в Объединённый координационный комитет Черноморской зерновой инициативы, в котором говорится, что не может гарантировать после 18 мая безопасность судов, перевозящих украинское зерно, и что регистрация судов будет продолжаться только до этой даты.

"Это выглядит как завуалированная угроза того, что российские военные могут начать нападения на коммерческие суда в Черном море после этой даты, больше не связанные правилами безопасного прохода, предусмотренными соглашением", - пишет Politico.

Табачок врозь

Отчасти, безусловно, жесткость, с которой Варшава реагирует на вопрос украинского импорта, имеет политическую подоплеку - польские аграрии это базовый электорат правящей партии Право и справедливость. А осенью этого года в Польше выборы. Потому правительство и пытается показать всеми силами, что оно защищает интересы фермеров.

Но проблема на самом деле более глубокая и важная для будущих отношений между ЕС и Киевом.

"В Польше скоро выборы в Сейм. В сельских районах правящая партия “Право и справедливость” имеет очень сильные позиции. И эмбарго — жест перед аграриями. Поляки как бы говорят, что в какой бы ситуации не была Украина, о благотворительности в экономических вопросах и речь быть не может. В политическом или военном плане поляки будут, конечно, помогать Украине. Но если возник конфликт интересов польских производителей с украинцами, Варшава целиком на стороне своих аграриев. Так что, польское “Nie pozwalam!» услышим еще не раз. Более того, мы видим, что дают сбой общие экономические договоренности Украины с Евросоюзом. Также мы увидели, что представляет собой аграрное лобби внутри ЕС, а оно одно из самых мощных. Значительная часть бюджета Евросоюза идет на потребности аграрного сектора. Такой "пирог" нужен самим", - говорит политолог Кость Бондаренко.

"Мы увидели, что дружить против России - это одно, а когда речь заходит о собственных экономиках, каждый сам за себя. Страны ЕС обнаружили, что Украина может составить серьезную конкуренцию на рынке сельхозпродукции. Налицо антагонизм между геополитикой и экономикой", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Как он считает, ситуация ставит под вопрос дальнейшее сближение конкретно Польши и Украины: "Обсуждение планов вплоть до конфедерации эти стран будет стихать". Но для Киева гораздо более важнее, что теперь будут с его отношениями с ЕС.

"Нельзя забывать о примере Турции, которая уже несколько десятков лет ждет очереди присоединиться к Евросоюзу. Украине же придется внимательнее относиться к вопросам экономической интеграции, искать оптимальный для себя вариант в системе европейского разделения труда", - говорит эксперт.

"Нынешняя ситуация с запретами на импорт украинского продовольствия в очередной раз демонстрирует, что в геополитике нет дружбы, вообще каких-то эмоций. И каждая страна борется исключительно за свои национальные интересы. Там где речь заходит о финансах, мораль замолкает. Польша это ярко продемонстрировала. Варшава на всех международных площадках, думаю, громче всех заявляет о всеобъемлющей помощи Украине. Но когда польские фермеры сказали свое веское слово, польское руководство немедленно приняло их сторону. Причем Варшава не только запретила украинский импорт на свою территорию. Она запустила цепочку подобных запретов в других соседних с Украиной странах. Думаю, закончится тем, что все эти страны выторгуют у Еврокомиссии достаточно серьезные компенсации и позволят разблокировать каким-то образом ситуацию. Но ложечки-то найдутся, а осадок останется. Эта история должна стать уроком для руководства Украины, чтобы мы тоже во всех своих начинаниях, переговорных процессах действовали согласно собственным нацинтересам, не оглядываясь по сторонам", - считает политический эксперт Дмитрий Спивак.

В том, что ситуация для Киева зашла настолько далеко, есть вина и украинского руководства, считает политолог Руслан Бортник.

"Власти вовремя не отреагировали на протесты фермеров против массового захода украинской агропродукции, посчитав их незначительными, а рассуждения о них - манипуляциями в интересах России, которой акции выгодны в свете переговоров о продлении зерновой сделки. Проблема оказалась намного серьезнее. Местных аграриев уже беспокоит сам факт наличия украинского экспорта в их странах, где сельское хозяйство и так не сверхприбыльное. Кроме того, в этом увидели повод попросить дополнительную поддержку из своих бюджетов и общей казны ЕС. То, что их страны как бы подыгрывают России, которая также начала мешать вывозу зерна из портов в рамках зерновой сделки, их не смущает", - комментирует Бортник "Стране".

Как он считает, эта история оставит горький осадок у многих украинцев и может усилить евроскептические настроения в Украине. Хотя на переговорный процесс между ЕС и Киевом на его нынешнем этапе это якобы серьезно не повлияет.

"Однако элементы обиды и недоверия заронит, конечно. В целом Украине стоит понимать, что многие государства-члены ЕС, которые сейчас делят европейский аграрный рынок, когда дело дойдет до финала переговоров о членстве Киева, начнут создавать серьезные проблемы для нашей евроинтеграции, борясь за свое место под солнцем", - полагает Бортник.

О том же пишет и издание Financial Times. Оно отмечает, что ограничения на украинское зерно и сельхозпродукцию, введенные странами Восточной Европы, проверяют реалистичность заявки Киева на членство в Европейский союз.

Некоторые страны центральной и восточной Европы выступают за возможное вступление Украины в ЕС. Но последствия такого вступления, как оказалось, до конца не обсуждались.

В случае вступления в ЕС Украине снимут ограничения на экспорт более дешёвой сельскохозяйственной продукции в другие страны-члены, что может подорвать рынки других производителей.

Поэтому "перспектива вступления остаётся неопределённой", - считает Financial Times.

"В случае вступления Украины в ЕС, Киев станет не союзником Польши, а ее главным конкурентом. Как минимум в экономическом плане. Конкуренция будет по всем фронтам. И на рынке продовольствия, и за финансовую помощь ЕС, и за внешние инвестиции. И даже за рабочую силу, если из Украины прекратится массовая трудовая миграция и украинцы начнут возвращаться домой. Поэтому не стоит удивляться, если через некоторое время поляки станут одними из главных "евроскептиков" относительно вступления Украины в ЕС, выдвигая предельно жесткие условия Киеву на пути евроинтеграции", - комментирует ситуацию телеграмм-канал "Политика Страны".

Один из крупных украинских предпринимателей, который активно работают на европейском рынке, в том числе и в Польше, также полагает, что в случае вхождения Украины в ЕС, она станет серьезным конкурентом поляков.

"На чем поднялась экономика Польши с момента ее вступления в Евросоюз? Формула простая: за счет более дешевой, чем в западной Европе, рабочей силы и грамотной политики по стимулированию инвестиций поляки привлекли очень крупные вложения в свою экономику, фактически становясь новым "сборочно-производственным" цехом Европы. Плюс крупные вложения ЕС в инфраструктуру Польши. Плюс хорошие условия для польских аграриев на европейском рынке. А кроме того, очень удачно у них все получилось с рабочей силой. Очень много поляков уехали на заработки в другие страны ЕС и их переводы - крупный поток валюты в страну. А с другой стороны в Польшу приехали украинцы, которые были готовы работать за сравнительно небольшие зарплаты. Итого двойная выгодна - и деньги от переводов от своих трудовых мигрантов поступают, и есть кому задешево работать внутри страны. Когда в 2011-2013 годах обсуждалось подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, эксперты считали, что Украина займет ту же нишу. Станет местом, куда потекут европейские инвестиции, как когда-то потекли в Польшу. Но затем в Украине началась эпоха больших потрясений и войн при неизменном уровне коррупции. И, естественно, никаких крупных инвестиций наша страна не получила, хоть Соглашение об ассоциации и подписала. А в выигрыше оказалась Польша, куда продолжили ехать сотни тысяч украинских мигрантов, которые устраивались там на работу и поднимали экономику Польши, обеспечивая ее конкурентоспособность. А теперь представим, что война в Украине заканчивается, наша страна получает какие-то жесткие гарантии безопасности, нас принимают в ЕС. Что происходит? Украинская продукция без всяких пошлин и квот будет продаваться по всей Европе. Естественно, польские аграрии нам не конкуренты. Также как и их производства, завязанные на переработку сельхозпродукции или зависимые от кормовой базы. И это будут видеть проблемой, впрочем, не только поляки, но и многие другие европейские государства. Кроме того, Украина - большая страна, с немаленьким внутренним рынком и с более дешевой, чем в Польше рабочей силой. И многие крупные инвесторы начнут открывать производства у нас или переносить их из Польши и других стран Восточной Европы к нам. Плюс к тому политический фактор - поляки себя постоянно сейчас позиционируют как конкурентов Германии. И потому немцы в ответ могут сделать ставку на Украину, перенеся сюда инвестиции. А вслед за инвестициями начнется и возвращение трудовых мигрантов. Из той же Польши в первую очередь. Еще один удар по польской экономике. Кроме того, Украина будет нуждаться во вложениях в инфраструктуру, а бюджет ЕС не резиновый. Придется кому-то давать меньше. А поляки - одни из крупнейших получателей европейской помощи. Поляки на самом деле очень практичные люди, которые всегда блюдут свой интерес и даже перед немцами и французами права качают. А потому если действительно в обозримом будущем дойдет дело до начала реальной подготовки к вступлению Украины в ЕС, то, не исключаю, что именно Варшава выставит самые тяжелые условия. И борьба будет очень жесткая", - говорит бизнесмен.

"Одним из условий вступления Украины в ЕС будет ограничение нашей экспансии на общеевропейский рынок, ведь товаров, предлагаемых нами, и так много в Европе. Мы все время говорим о политической, правовой гармонизации согласно европейским стандартам. Но об экономической гармонизации вообще никто не говорит. "Страна-элеватор" и "страна-металлобаза" в составе ЕС не нужны. Страна с такой такой экономической моделью будет нужна как сырьевой придаток, но не в качестве равноправного члена. То есть нам нужно провести структурную перестройку экономики, сделать ее более диверсифицированной, сложной. Если мы останемся сырьевой экономикой, это породит непреодолимые противоречия со вступлением в ЕС. Ни Польша, ни Венгрия и другие страны не будут видеть смысла во включении Украины, если она не может предложить чего-то такого, чего они сами не могут предложить общему рынку", - говорит экономист Алексей Кущ.