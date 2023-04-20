Еврокомиссия намерена ввести запрет на импорт украинских зерновых и масличных культур до 5 июня в пяти соседних с Украиной государствах ЕС при условии, что государства отменят введенные ими отдельные запреты.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Румынии, сообщает Reuters.

"Эта мера может быть принята в течение 48 часов после того, как государства отменят свои односторонние меры", - заявил министр Петре Дая журналистам поздно вечером в среду после переговоров с комиссаром ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом и министрами из Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии.

Ранее Польша запретила ввоз фруктов, овощей и ягод из Украины.

"Запрет на импорт из Украины агропродукции, и особенно ее транзит третьим сторонам, это достаточно неожиданная и явно политическая история, которая пахнет Россельхознадзором. Я уверен, что политически это будет как-то смягчено, по крайней мере, для менее массовых - плодоовощных культур.

Для украинских производителей Польша, Венгрия, Словакия – это фактически основные каналы сбыта плодоовощной и ягодной продукции", – заявил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Ранее мы писали, что грузовики с украинской продукцией уже несколько недель заблокированы в Европе из-за ограничений импорта.