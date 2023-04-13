Еврокомиссия пришла к выводу, что с юридической точки зрения замороженные резервы российского Центробанка нельзя просто так передать Украине, а придется вернуть Москве после завершения войны.

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на документ.

"Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, их придется вернуть России", - пишет издание.

Хотя европейцы и допускают, что учитывая "грубые нарушения" Россией международного права, можно применить "чрезвычайную меру" - инвестировать эти средства в европейские государственные облигации под 2,6% доходности. А уже этот доход направить Украине.

При этом европейцы еще не пришли к выводу, что делать если ЕС при определенном развитии ситуации потеряет вложенные средства.

Напомним, Германия готова передать замороженные российские активы Украине, если будет юридическое основание. Также мы писали, что Эстония прорабатывает механизм передачи Украине замороженных российских активов.

При этом страны "Большой семерки" не намерены тратить замороженные российские активы до конца войны, а в администрации Байдена выступили против конфискации замороженных за рубежом активов России.