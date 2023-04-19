Под запрет импорта в Польшу попали свежая и переработанная плодоовощная продукция, фрукты, замороженные ягоды из Украины.

Об этом сообщает EastFruit.

"Запрет на импорт из Украины агропродукции, и особенно ее транзит третьим сторонам, это достаточно неожиданная и явно политическая история, которая пахнет Россельхознадзором. Я уверен, что политически это будет как-то смягчено, по крайней мере, для менее массовых - плодоовощных культур.

Для украинских производителей Польша, Венгрия, Словакия – это фактически основные каналы сбыта плодоовощной и ягодной продукции", – заявил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Напомним, по данным СМИ, Еврокомиссия готова запретить ввоз пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса из Украины.

Ранее мы писали, что грузовики с украинской продукцией уже несколько недель заблокированы в Европе из-за ограничений импорта. В частности, по данным грузоперевозчиков, украинскую аграрную продукцию не растаможивают в Болгарии уже более трех недель и причин никто не объясняет.

Также "Страна" рассказывала, что сегодня Болгария стала четвертой страной, запретившей импорт продовольствия из Украины.