Польша запретила ввоз фруктов, овощей и ягод из Украины
Под запрет импорта в Польшу попали свежая и переработанная плодоовощная продукция, фрукты, замороженные ягоды из Украины.
Об этом сообщает EastFruit.
"Запрет на импорт из Украины агропродукции, и особенно ее транзит третьим сторонам, это достаточно неожиданная и явно политическая история, которая пахнет Россельхознадзором. Я уверен, что политически это будет как-то смягчено, по крайней мере, для менее массовых - плодоовощных культур.
Для украинских производителей Польша, Венгрия, Словакия – это фактически основные каналы сбыта плодоовощной и ягодной продукции", – заявил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.
Напомним, по данным СМИ, Еврокомиссия готова запретить ввоз пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса из Украины.
Ранее мы писали, что грузовики с украинской продукцией уже несколько недель заблокированы в Европе из-за ограничений импорта. В частности, по данным грузоперевозчиков, украинскую аграрную продукцию не растаможивают в Болгарии уже более трех недель и причин никто не объясняет.
Также "Страна" рассказывала, что сегодня Болгария стала четвертой страной, запретившей импорт продовольствия из Украины.