Еврокомиссия готова запретить ввоз пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса из Украины.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на собственный источник в Брюсселе.

Вопрос общеевропейского запрета планируется обсудить сегодня на встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии и Словакии, а также Болгарии, Румынии и Украины.

Ранее подобную информацию сообщало агентство Reuters, но тогда речь шла об ограничениях, а не о запрете.

Напомним, сегодня Болгария стала четвертой страной, запретившей импорт продовольствия из Украины.

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров.

В то же время Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна по польской территории после запрета на ввоз продовольствия и зерна из Украины. Транзит разблокируют в ночь на пятницу.

Также "Страна" рассказывала, что грузовики с украинской продукцией уже несколько недель заблокированы в Европе из-за ограничений импорта. В частности, по данным грузоперевозчиков, украинскую аграрную продукцию не растаможивают в Болгарии уже более трех недель и причин никто не объясняет.