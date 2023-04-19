Евросоюз готовит масштабные ограничения на ввоз продовольствия из Украины - Reuters
Еврокомиссия готовит ограничения на импорт украинского продовольствия в масштабах всего Евросоюза и компенсации для пострадавших восточноевропейских фермеров.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ЕК.
Это происходит на фоне приостановки импорта украинского продовольствия рядом стран восточной Европы.
Еврокомиссия рассматривает "превентивные меры" в отношении нескольких категорий зерновых и масличных культур - прежде всего пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.
Компенсация для пострадавших восточноевропейских фермеров составит около 100 млн евро.
Детали будут обсуждаться на сегодняшнем совещании еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса с министрами из Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и Польши, при участии профильных чиновников из Украины.
Напомним, сегодня к странам, блокирующим продовольственный экспорт, присоединилась Болгария, а Венгрия расширила список продукции, подпадающей под ограничения.
Также сообщалось, что вчера Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории после запрета на ввоз продовольствия и зерна из Украины.