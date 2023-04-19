Венгрия расширяет список сельхозпродуктов из Украины, запрещенных к импорту. К зерну добавляется масло, мясо, мед и мука. Всего - 25 сельхозпродуктов и зерновых.

Об этом пишут венгерские СМИ со ссылкой на указ Министерства сельского хозяйства, опубликованный в ночь со вторника на среду.

Эти ограничения будут действовать до 30 июня. Меры объясняют защитой венгерских фермеров и потребителей.

При этом транзит указанных товаров не запрещен. Перевозчикам, нарушающим правила, грозит штраф или конфискация груза.

Напомним, сегодня Болгария ввела запрет на ввоз продуктов питания из Украины, за исключением транзита. Таким образом, она стала четвертой страной, запретившей импорт продовольствия из нашей страны.

Перед этим Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии раздаются призывы к этому.

При этом, как сообщалось, вчера Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории после запрета на ввоз продовольствия и зерна из Украины. Его разблокируют в ночь на пятницу.