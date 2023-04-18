Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории после запрета на ввоз продовольствия и зерна из Украины. Его разблокируют в ночь на пятницу.

Об этом сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко по итогам переговоров, которые состоялись в Варшаве, сообщает сайт Кабмина.

"Мы относимся к проблемам, возникшим у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию. По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего года", – сообщила Юлия Свириденко.

Напомним, что запрет на транзит украинского зерна по территории Польши был введен на прошлой неделе из-за того, что часть украинской агропродукции оставалась на территории этой страны и создавала ценовую конкуренцию польским фермерам. Введенный запрет на импорт украинского зерна в Польшу касался и его транзита в третьи страны.

Позже временный запрет на импорт украинского зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов также ввела Венгрия и Словакия.

Кроме того, молдавские фермеры потребовали ограничить импорт украинского зерна, заявив об угрозе банкротства в противном случае сельского хозяйства Молдовы.