Правительство Болгарии в среду примет решение о запрете импорта ряда сельскохозяйственных товаров из Украины вслед за аналогичными решениями Польши, Венгрии и Словакии.

Об этом в эфире болгарского телевидения объявил министр сельского хозяйства страны Явор Гечев, сообщает агентство БТА.

По словам Гечева, после встречи с производителями зерна его министерство решило направить запрос в Министерство экономики о временном одностороннем приостановлении импорта ряда продуктов украинского происхождения.

Соответствующее решение будет вынесено на рассмотрение правительства Болгарии в среду.

"Мы считаем, что это будет сильным сигналом для Европы, потому что Европа не может просто слушать страны, она должна принимать меры", – добавил Гечев.

По его словам, Европа должна прислушиваться к голосам более восточных стран.

"Болгарские фермеры заявляют, что они не хотят субсидий, они хотят свои рынки. Создается недобросовестная конкуренция со стороны Украины", – заявил болгарский министр.

Гечев допустил, что после улучшения ситуации для болгарских фермеров запрет на импорт сельхозпродукции из Украины может быть пересмотрен или изменен.

Напомним, в конце марта по инициативе польской стороны Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с совместным письмом, требуя отреагировать на проблемы из-за экспорта украинского зерна.

Недавно власти Польши запретили ввоз продовольствия и зерна из Украины. Введенный запрет на импорт украинского зерна в Польшу касался и его транзита в третьи страны.

Позже временный запрет на импорт украинского зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов также ввела Венгрия и Словакия.

Кроме того, молдавские фермеры потребовали ограничить импорт украинского зерна, заявив об угрозе банкротства в противном случае сельского хозяйства Молдовы.

При этом сегодня Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории после запрета на ввоз продовольствия и зерна из Украины. Его разблокируют в ночь на пятницу.