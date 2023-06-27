В ООН считают, что статья украинского законодательства о коллаборационизме "не соответствует международному праву и гуманитарному праву в области прав человека" и может повлиять на перспективу вступления Украины в ЕС.

Об этом говорится в отчете Управления организации по правам человека.

В отчете Управления организации по правам человека указано, что по состоянию на 3 мая по этой статье было начато уже больше 5 тысяч уголовных производств.

При этом правоохранители и законодатели "признали недостатки законодательства и необходимость внесения в него изменений", однако правки пока были лишь зарегистрированы, но не приняты.

"ММПЧУ отмечает, что усилия по внесению изменений в закон должны быть направлены на приведение его в соответствие с международными стандартами. Закон может иметь далеко идущие последствия не только для прав человека жителей оккупированной территории, но и для социальной сплоченности по всей Украине.

Его широкое применение может привести к риску остракизма и стигматизации украинских граждан, вынужденных жить в условиях оккупации, как преступников только потому, что они продолжали заниматься деятельностью, необходимой для поддержания нормальной жизни. Соответственно, это может существенно повлиять на усилия правительства по реинтеграции", - говорится в отчете ООН.

Ранее в ГБР рассказали, сколько уголовных дел расследуют по фактам госизмены и коллаборационизма.

Напомним, что УПЦ назвала "недоказанными и безосновательными" обвинения в коллаборационизме в свой адрес.