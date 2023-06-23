Глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен не смогла назвать сроки вступления Украины в ЕС. Но отметила, что не представляет себе Евросоюза без Киева "через 20-30 лет".

"Мы не можем назвать точную дату (вступления Украины в ЕС), но было бы немыслимо иметь Европейский Союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем", — заявила Урсула фон дер Ляйен в интервью газете El Mundo.

Она говорит, что сейчас Украину интегрируют в единый рынок, в частности, в сферах энергетики и тарифов на украинское зерно.

"ЕС несет особую ответственность перед Украиной, и мы должны принимать во внимание выраженное страной желание вступить в Европейский союз. Мы работаем с ними над реформой судебной системы, над мерами по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, над свободой информации и другими вопросами", — заявила фон дер Ляйен.

Ранее еврокомиссар сообщил, что Украина пока полностью выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ.

Также мы писали о том, что между США и Европой возникли разногласия о вступлении Украины в НАТО.