Сегодня вступил в силу одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России
В пятницу, 23 июня, вступил в силу одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России.
Об этом сообщает МИД Эстонии на своей странице в Twitter.
"Сегодня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России", - говорится в сообщении.
Новый пакет европейских санкций включает в себя:
- запрет транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" - последней, по которой российская нефть идет в Европу;
- ограничение въезда в еврозону для российских грузовых прицепов;
- санкции против 70 физических и 30 юридических лиц;
- меры против обхода ранее введенных ограничений.
Напомним, 21 июня постпреды Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России.
Ранее мы писали, что в Евросоюзе опасаются сближения третьих стран с Россией после введения санкций. Так, например, группа стран во главе с Германией и Францией выступала за смягчение потенциальных санкций против третьих стран и сужения до минимума секторов контроля.
А Венгрия и Греция вообще бойкотировали принятие нового пакета, поскольку хотели, чтобы некоторые из их компаний были исключены из украинского черного списка "международных спонсоров войны".