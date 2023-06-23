В пятницу, 23 июня, вступил в силу одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщает МИД Эстонии на своей странице в Twitter.

"Сегодня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России", - говорится в сообщении.

Новый пакет европейских санкций включает в себя:

запрет транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" - последней, по которой российская нефть идет в Европу;

ограничение въезда в еврозону для российских грузовых прицепов;

санкции против 70 физических и 30 юридических лиц;

меры против обхода ранее введенных ограничений.

Напомним, 21 июня постпреды Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России.

Ранее мы писали, что в Евросоюзе опасаются сближения третьих стран с Россией после введения санкций. Так, например, группа стран во главе с Германией и Францией выступала за смягчение потенциальных санкций против третьих стран и сужения до минимума секторов контроля.

А Венгрия и Греция вообще бойкотировали принятие нового пакета, поскольку хотели, чтобы некоторые из их компаний были исключены из украинского черного списка "международных спонсоров войны".