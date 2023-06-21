Постпреды Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России.

Об этом сообщается в Твиттере председательства Швеции в Совете ЕС.

"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и уточнению отдельных позиций", - сказано в посте.

Как писала "Страна", накануне послы Евросоюза долго не могли договориться по поводу проекта 11-го пакета санкций против России.

А еще в марте глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз исчерпал предел санкций против России, но ЕС может "продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку" Украины.

Напомним также, что в Евросоюзе опасаются сближения третьих стран с Россией после введения санкций. Так, например, группа стран во главе с Германией и Францией выступала за смягчение потенциальных санкций против третьих стран и сужения до минимума секторов контроля.

Некоторые выступали за то, чтобы санкции налагались не на страны, а на компании. А Венгрия и Греция вообще бойкотировали принятие нового пакета, поскольку хотели, чтобы некоторые из их компаний были исключены из украинского черного списка "международных спонсоров войны".