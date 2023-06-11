Россия находит способы обойти санкции и продолжает получать компоненты для ракетного производства.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в интервью "Украинской правде".

"Ракет высокоточных, дальнобойных - Х-101, "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", "Кинжал", которые могут доставать далеко внутрь страны и бить точно, у противника в достаточном количестве не было. Когда он атаковал нашу критическую инфраструктуру, то использовал фактически весь свой потенциал этого стратегического вооружения", - сказал Игнат.

По его словам, после этого весной Россия сделала небольшую паузу, во время которой нарастила производство ракет. По новым данным разведки, сейчас у России уже больше и "Кинжалов", и "Калибров".

"Очевидно, Россия нашла возможность обходить санкции за счет сотрудничающих с ней отдельных стран и получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит. Поэтому надеюсь, что Россию дожмут санкциями. Если санкции комплексно будут работать и будут контролироваться, тогда можно Россию будет поставить на место", - рассказал спикер.

Но даже при наличии компонентов процесс производства ракет не является быстрым, отметил Игнат.

"Крылатая ракета, которой нас обстреливают, это фактически беспилотный самолет, который нужно собирать достаточно долго. Пока соберут, пока испытают, пока протестуют, пока доставят на носителе это все. Соответственно, это занимает некоторое время", - добавил он.

Ранее в ГУР Минобороны назвали 13 иностранных компаний-производителей чипов, которые РФ использует для своих ракет.

По данным Госдепа США, экспорт микрочипов для военной промышленности России вернулся к довоенным показателям.