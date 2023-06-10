Во время ночной атаки уничтожено 20 иранских дронов и две крылатые ракеты. Всего было выпущено восемь ракет наземного базирования разных типов и 35 ударных БПЛА иранского производства.

Об этом сообщило командование Воздушных сил.

Сообщается, что атака продолжалась с 23.00 ч 9 июня по 5.00 ч 10 июня 2023 года.

Атакам подверглись Полтавская, Одесская и Харьковская области, где удары наносились по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.

Напомним, в результате падения обломков "Шахида" в Одессе погибло трое человек, 26 - получили ранения. По данным властей, ночью над Одессой уничтожено 8 дронов и 2 ракеты.

В Полтавской области Россия атаковала аэродром "Миргород", есть повреждения инфраструктуры и техники, сообщили местные власти.

Война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.