В результате падения обломков "Шахида" в Одессе погибло трое человек. Сбитый дрон упал на многоквартирный дом.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Пожар площадью 50 кв. оперативно ликвидирован. 3 гражданских погибли. Взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг", - говорится в сообщении.

Позже глава Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что число раненых в Одессе после ракетного удара возросло до 26 человек. Среди них двое детей и беременная женщина.

По данным властей, ночью над Одессой уничтожено 8 дронов и 2 ракеты. Одна ракета попала на побережье.

Война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

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