Мимо пляжа "Дельфин" в Одессе проплывают каркасы домов. Вероятно, их снесло после начала потопа с берегов Днепра в Херсонской области.

Видео публикует телеграм-канал одесского издания "Думская".

Ранее мы писали, что под Одессой спасли собаку, которая приплыла на импровизированном плоту из обломков дома из зоны затопления в Херсонской области. Животное проплыло около 140 километров, его увидели в мусоре и спасли местные жители. Собаку смыло в Днепр вблизи Херсона, она доплыла до села Григоровка Лиманского района Одесской области.

Также мы сообщали, что Черное море у побережья Одессы покрылось мутной пеной и мусором после каховской катастрофы. К берегу прибивает обломки сооружений, мебель, утварь, бытовую технику и вещи.

Одесские власти рассказывали, что к побережью прибило также мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы. Все это вынесло в Черное море из Днепра. Власти призвали жителей области воздержаться от прогулок по побережью и по пляжам.

Мы приводили предупреждение вирусолога о том, что помимо ужасающих экологических последствий взрыва на дамбе Каховской ГЭС, вызванное ее разрушением наводнение может привести к всплеску различных инфекционных и вирусных заболеваний - от холеры до гепатита и даже коронавируса.