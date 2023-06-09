Под Одессой спасли собаку, которая приплыла на импровизированном плоту из обломков дома из зоны затопления в Херсонской области. Животное проплыло около 140 километров, его увидели в мусоре и спасли местные жители.

Видео спасения публикуют телеграм-каналы.

По данным пабликов, собаку смыло в Днепр вблизи Херсона, она доплыла до села Григоровка Лиманского района Одесской области.

Как сообщала "Страна", Черное море у побережья Одессы покрылось мутной пеной и мусором после каховской катастрофы. К берегу прибивает обломки сооружений, мебель, утварь, бытовую технику и вещи.

Ранее местные власти сообщали, что к побережью прибило также мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы. Все это вынесло в Черное море из Днепра. Власти призвали жителей области воздержаться от прогулок по побережью и по пляжам.

Мы приводили предупреждение вирусолога о том, что помимо ужасающих экологических последствий взрыва на дамбе Каховской ГЭС, вызванное ее разрушением наводнение может привести к всплеску различных инфекционных и вирусных заболеваний - от холеры до гепатита и даже коронавируса.