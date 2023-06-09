В СБУ сообщили, что их перехват телефонного разговора подтверждает, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа со стороны РФ.

Об этом говорится в Телеграм-канале СБУ.

Служба безопасности публикует фрагмент записи разговора.

"Там не они (украинская сторона, – Ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше чем они планировали", – рассказывает один из голосов на записи.

Он описывает последствия этой катастрофы: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушение.

СБУ открыла уголовное производство по факту военного преступления РФ.

Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

Напомним, что 6 июня была подорвана дамба Каховской ГЭС. В результате в зоне подтопления оказались 80 населенных пунктов. Было затоплено более трех тысяч домов.

Затопление территорий и обмеление Каховского водохранилища также грозит масштабной экологической катастрофой и проблемами с энергетикой.

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