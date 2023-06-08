Уровень воды в Каховском водохранилище по состоянию на вечер четверга, 8 июня, составляет 12,5 метров, что ниже так называемой мертвой точки в 12,7 метров, делающей невозможным водозабор.

Об этом сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона.

"Уровень уже 12,5 метров. Это ниже мертвой точки в 12,7 метров, когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС", – сказал глава "Укргидроэнерго".

По его словам, вероятнее всего, падение воды остановится на уровне приблизительно 3 метра.

"Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более трех метров, а оно само уменьшится в ширине с 3,5 км, как это было до подрыва, до 1-1,2 км, то есть вернется в русло Днепра, каким оно было до строительства самого водохранилища", – объяснил Сирота.

"Если сейчас водохранилище спадает на метр в сутки, то это будет продолжаться еще 7-8 дней", – отметил глава "Укргидроэнерго".

Он добавил, что одна половина станции уже полностью под водой, вторая половина на 70%. Земляная вставка между шлюзом и станцией тоже под водой и подвергается размытию.

Напомним, по состоянию на утро 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище составлял 13,05 метров. В Минэкологии Украины заявляли, что обмеление Каховского водохранилища может привести к экологической катастрофе, если уровень воды опустится ниже 12,7 метров.

Ранее мы писали, что "Укргидроэнерго" признала Каховскую ГЭС полностью разрушенной и не подлежащей восстановлению.