За сутки уровень воды в Каховском водохранилище упал еще на 1,4 метра и к утру 8 июня составляет 13,05 метров.

Об этом сообщило ЧАО "Укргидроэнерго" (УГЭ) в своем телеграм-канале:

По состоянию на 8 часов утра 8 июня уровень воды Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 13,05 м.

За прошедшие сутки уровень воды в водохранилище упал более чем на метр.

В настоящее время продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием электростанции и шлюзом.

Укргидроэнерго совместно с Укрэнерго для обеспечения дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы прорабатывают возможные сценарии с учетом последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции. В частности, для уменьшения подтоплений корректируется режим работы других гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в остальных водохранилищах Днепровского каскада.

Укргидроэнерго совместно с проектным институтом Укргидропроект работает над проектом возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища для восстановления уровня воды до проектной отметки до подрыва. Готовится список первоочередных задач и работ.

На 8 июня темпы оттока воды из Каховского водохранилища снизились. Для сравнения, за первые сутки с момента подрыва Каховской ГЭС, в ночь на 6 июня, уровень водохранилища снизился на 2,5 м, до 14,41 м в районе Никополя.

Тем не менее, угрозу представляет то, что уцелевшая после подрыва часть плотины продолжает разрушаться отходящими водами.

Ранее в Минэкологии Украины сообщали, что обмеление Каховского водохранилища может привести к экологической катастрофе, если уровень воды опустится ниже 12,7 метра.

При критическом снижении уровня воды начнется мор рыбы и птиц, без воды могут остаться многие города и населенные пункты, под угрозой окажется Запорожской АЭС - вплоть до риска ядерной катастрофы.

Как ранее сообщала "Страна", Укргидроэнерго признала Каховскую ГЭС полностью разрушенной и не подлежащей восстановлению.

Также сообщалось, что возможное восстановление данного объекта будет фактически означать его повторное возведение и обойдется не менее чем в миллиард долларов.

Эксперты заявляют, что последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС нанесут большой урон сельскому хозяйству и экосистеме Украины.