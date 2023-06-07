"Страна" продолжает освещать ситуацию вокруг Каховской ГЭС, дамба которой была взорвана накануне.

Как заявили в Укрэнерго, объект не подлежит восстановлению. Украина готовится в затоплению десятков населенных пунктов и проводит эвакуацию людей.

Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища был сегодня утром. Через 3-4 дня, по его словам, вода начнет спадать, а в течение 10 дней вся вода отойдет в Черное море.

Впрочем, главные последствия этой катастрофы еще только предстоит осознать.

Как заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, "последствия трагедии будут понятны где-то через неделю".

"Простым языком, когда уйдет вода. Нам понятно, что будет затоплено от 35 до 70 населенных пунктов, что будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено. Во всем регионе: в Днепропетровском, Запорожском и Херсонском, конечно", - сказал президент.

По словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, речь идет о масштабной экологической катастрофе, размах которой еще даже сложно до конца осознать.

"Европа подобной катастрофы давно не видела. Все те наводнения и стихийные бедствия, что случались там последние годы, не идут ни в какое сравнение с последствиями подрыва Каховской ГЭС. Это настоящий экоцид: биосферные заповедники, огромные территории сельхозугодий, все это исчезнет на годы", - отметил эксперт.

"Пожалуй, подобных прецедентов, которые позволили бы провести аналогии и сделать более-менее точные прогнозы последствий, в мире еще не было. Есть только теоретические расчеты и моделирование на случай масштабных ЧП на гидроэлектростанциях. Подтвердятся ли они в реальной жизни, пока остается только гадать", - говорит нам эксперт энергорынка Олег Попенко.

В экспертном сообществе прогнозируют суровые испытания для украинской энергетики. Каховское водохранилище подпитывало пруд-охладитель Запорожской АЭС. Сейчас станция не работает, и прямых угроз для безопасности нет. Но, как говорит экс-работник Чернобыльской АЭС и эксперт по ядерной безопасности Александр Купный, скорее всего, ЗАЭС уже не сможет активно включиться в отечественную энергосистему, даже при условии ее полной деоккупации.

Кроме того, будут изменения в работе украинской гидрогенерации - всего Днепровского каскада. Напомним: в этом году именно ГЭС, активно включившись в работу на весенней "большой воде", фактически спасли страну от блэкаутов после массовых обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры.

Разбирались, какими будут последствия подрыва Каховской ГЭС.

Затопление, эвакуация, проблемы с водой

Мы уже описывали хронологию катастрофы на Каховской ГЭС. Утром 6 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что накануне ночью россияне взорвали Каховскую ГЭС. Отметим, что объект был заминирован, и сценария с подрывом опасались уже давно.

По данным Укрэнерго, россияне подорвали машинный зал внутри ГЭС, поэтому станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

РФ обвинила в подрыве дамбы Украину.

Кроме того, обсуждается версия, что подрыва вчера вообще не было, а дамба постепенно "дала трещину" и начала разрушаться из-за ранее нанесенных обстрелами повреждений.

При этом, назначенные Россией "власти" Новой Каховки заявили, что разрушена только верхняя часть дамбы - ее задвижки. А основная часть якобы невредима.

Александр Купный говорит, что если восстановление объекта и возможно, то на это уйдут годы и миллиарды. Но, понятно, решать этот вопрос Украина будет уже после войны.

Пока же нарастают последствия разрушения Каховской ГЭС.

Вскоре после подрыва Днепр в Херсонской области начал выходить из берегов, затопило Новую Каховку, где вода быстро достигла центра города.

Из Херсона и близлежащих населенных пунктов 6 июня началась эвакуация людей.

Всего в зоне риска только на правом берегу около 80 населенных пунктов, заявили украинские власти вскоре после ЧП. Позже президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции, что будет затоплено от 35 до 70 населенных пунктов.

Вода уже сегодня достигнет своего максимального уровня, а затем пойдет на спад. Но этот процесс будет идти очень медленно, и уровень воды в Днепре вернется к прежним показателям в лучшем случае к концу лета, добавил Геннадий Рябцев.

Впрочем, на самом деле поднятие уровня воды может оказаться более растянутым во времени, так как дамба разрушена не полностью, из-за чего нет большого перепада воды и "большой волны", то есть вода прибывает не так быстро, как это случилось бы в случае полного разрушения плотины. Пока неясно, какая именно часть дамбы осталась под водой. А от этого напрямую будут зависеть сроки выхода на максимальный уровень затоплений. В зоне затоплений, по оценкам экспертов, могут оказаться территории, расположенные на расстоянии 2-2,5 километров от берега Днепра. На состоявшемся 6 июня заседании СНБО спрогнозировали, что большая вода затопит Херсон, но уже через 4-5 дней она спадет до нормальных показателей.

Глава запорожской общественной организации "Экосенс" Татьяна Жавжарова говорит, что произошла экологическая и техногенная катастрофа, последствия которой нам еще только предстоит оценить.

"Сейчас главное - человеческие жизни", - считает Жавжарова.

"Десятки тысяч людей из Херсонщины вынуждены эвакуироваться. Часть прибудет в Запорожье, и мы уже готовимся их принимать. Одной из самых острых проблем в ближайшее время станет водоснабжение. В Запорожье вода в кранах есть, водозабор у нас выше по течению. Но мы уже советуем горожанам на всякий случай запастись бутилированной водой, бытовыми фильтрами и активированным углем. При этом города и села, которые брали воду из Каховского водохранилища, ее уже потеряли и экстренно переходят на местные скважины и колодцы. Но качество воды в них - отдельная тема, тут могут быть проблемы. Тысячи селян Херсонской и Запорожской областей уже в ближайшее время столкнутся с потерей воды в системах полива и колодцах, а это делает невозможным земледелие в регионе - климатические условия без воды просто не позволяют вырастить урожай", — добавила Жавжарова.

Как сообщил "Стране" глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в городе уже принято решение ограничить потребление воды для населения и промышленности.

"Ограничиваем промышленные предприятия в потреблении воды, а на ночь, с 22:00 до 5:00, будем снижать давление в трубах для населения. Вода будет работать только на циркуляцию и доходить до 1-2-го этажей домов максимум. Но это только ночью, днем вода будет. Ситуация непростая, но контролируемая", - сообщил Вилкул.

Между тем жители еще днем начали запасаться водой - набирать ее из кранов в емкости и скупать бутилированную воду в супермаркетах.

По словам Купного, практически полностью без питьевой воды рискует остаться Бердянск, водоснабжение которого на 80-90% зависело от днепровской воды. По Мелитополю этот показатель составляет 30-40%.

Также под угрозой водоснабжение Крыма: Северо-Крымский канал может снова остаться без воды, так как Каховская ГЭС и Каховское водохранилище были частью гидрообъекта, созданного россиянами после захвата региона. Уйдет вода оттуда - высохнет и Северо-Крымский канал.

Болота и пустыни, мор животных и холера

Эксперты уже назвали подрыв Каховской ГЭС масштабной экологической катастрофой.

В Минэкологии заявили, что обмеление Каховского водохранилища может привести к экологической катастрофе, если уровень воды опустится ниже 12,6 метров (нормальный уровень воды составляет 14,5-16 метров).

При критическом снижении уровня воды начнется мор рыбы и птиц.

Другие территории, наоборот, будут страдать от излишка воды.

"Огромная, плоская как стекло территория будет затоплена. А это залитые коллекторы канализации, хранилища токсических отходов на промышленных предприятиях, полигоны бытовых отходов, гибель животных. Создаются предпосылки для распространения целого ряда инфекционных болезней, в частности холеры", - говорит Рябцев.

Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW Людмила Цыганок прокомментировала "Стране", какие могут быть последствия для экологии. По ее словам, облик южного региона Украины из-за затопления полностью изменится, возникнет новая экосистема, что отразится на составе сельхозземель.

Вода может уйти из каналов мелиорации Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Подтопленные территории могут превратиться в болота, а украинские степи - в пустыню.

"Десятки водоплавающих птиц остались без водно-болотных угодий. Химикаты, мусор, нефтепродукты - загрязнение пойдет к лиману и Черному морю. Уничтожается вся причерноморская экосистема. Животные и растения НПП "Нижнеднепровский" также под угрозой. Гибель большого количества рыбы, заболочивание осушенных земель, изменение климатического режима региона. С другой стороны, мы получим новую пустыню, потому что откроется песчаное дно, а значит, множество климатических последствий: пылевые бури, подъем температуры в регионе, риск засухи на полях центра и юга Украины", - прогнозирует Цыганкова.

Об угрозе превращения степей юга Украины в пустыню говорит и Министерство аграполитики Украины.

"Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Катастрофа на Каховской ГЭС фактически оставила без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях", - заявляет министерство.

"Вследствие спуска почти 18 кубических километров воды Каховского водохранилища произойдет затопление больше трех тысяч квадратных километров суходола, погибнут уникальные ландшафты Днепровских плавней, в воды Днепра, а затем и Черного моря попадут токсические вещества, топливо, бактерии из многочисленных скотомогильников, что приведет к экологической катастрофе - загрязнению прибрежных вод Черного моря", - отметил основатель Харьковского энергетического кластера Станислав Игнатьев.

Заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника Виталий Грищенко говорит, что экологические последствия будут зависеть от окончательных показателей затопления региона.

"На затопленных участках погибнет большое количество животных, в водохранилище выше дамбы будет мор рыбы. Но природа все переживет. Некоторые виды фауны, наоборот, даже выиграют. Например, для птиц-рыбоедов будет много еды, так как на осушенном мелководье останется большое количество рыбы. Больше всего пострадают все же люди и домашний скот", - говорит Грищенко.

Удар по энергетике

Каховская ГЭС и Каховское водохранилище - часть большого Днепровского каскада, который включает основные мощности по гидрогенерации в Украине. Плюс Каховское водохранилище находится в непосредственной близости от Запорожской АЭС и питает ее пруд-охладитель.

Поэтому после подрыва дамбы эксперты сразу же заговорили о последствиях для отечественной энергетики.

"Энергетическая система потеряла 334,8 МВТ мощностей Каховской ГЭС, что будет довольно критичным в условиях дефицита электроэнергии", - отметил Игнатьев.

Каховская ГЭС - относительно небольшая, если сравнивать ее с другими электростанциями Днепровского каскада. Кроме того, после оккупации она на украинскую систему фактически не работала. Но в будущем, после войны, потеря этой ГЭС станет довольно ощутимой для отечественной гидрогенерации и энергосистемы в целом, особенно с учетом повреждений, нанесенных тепловой генерации.

По словам Купного, последствия для работы всей системы ГЭС по Днепровскому каскаду появятся уже в ближайшее время. Гидроэнергетики будут вынуждены придерживать спуск воды выше по Днепру, так как нет Каховской плотины по низу Днепра, и выбирать такой режим спуска воды, чтобы поток не был слишком интенсивным. Это может привести к снижению работоспособности ГЭС по всему Днепровскому каскаду. Плюс за счет сдерживания воды сверху по Днепру возможны подтопления отдельных населенных пунктов: выше Вышгорода и в районе Славутича может подняться уровень воды. Также будет дополнительный напор воды на плотину Киевской ГЭС. Разрушить ее не так просто, но вот появление дополнительных трещин исключить нельзя.

"Все ГЭС Днепровского каскада взаимосвязаны, поэтому будет меняться их работа как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Сейчас энергетики будут вынуждены пересматривать режимы спуска воды. А впоследствии гидрогенерация будет во многом зависеть от уровня воды по Днепру. Не исключено сокращение объемов генерации", — добавил Олег Попенко.

Есть вопросы также по работе ЗАЭС. Пока, как заявили в "Энергоатоме", ситуация полностью контролируемая.

Александр Купный считает, что для Запорожской АЭС подрыв плотины Каховской ГЭС на данный момент не должен привести к критическим последствиям.

"Пруд-охладитель ЗАЭС имеет свою дамбу, уровень воды поддерживается на отметке в 18 метров, что выше, чем по Каховке. За счет собственной плотины и шлюза дамба пруда-охладителя ЗАЭС остается работоспособной. Кроме того, в пруду-охладителе содержится техническая вода, которая используется для охлаждения конденсатора турбин ЗАЭС. А так как станция не работает, эта вода в последнее время не использовалась. Часть воды идет на химводоочистку на ЗАЭС, но она незначительна. Для охлаждения активной зоны реактора ЗАЭС вода из пруда-охладителя вообще не используется - там свой замкнутый контур и своя вода. При этом все равно нужно очень пристально следить за состоянием дамбы пруда-охладителя и шлюзов. А о работе ЗАЭС на ближайшие годы придется забыть. Сильно сомневаюсь, что МАГАТЭ даст разрешение на запуск станции без достаточной подпитки пруда-охладителя, а она после подрыва Каховской ГЭС невозможна. Разве что придется проложить дополнительные трубы в ту часть Каховского водохранилища, которая останется с водой, и оттуда качать воду на ЗАЭС", - сказал нам Купный.

Игнатьев отметил, что на территории АЭС есть две градирни (большие конструкции, похожие на трубы, на стенки которых разбрызгивается нагретая после охлаждения реактора вода). Но их недостаточно для охлаждения шести реакторов. Сейчас они, напомним, отключены от объединенной энергосистемы и работают в спящем режиме на дизель-генераторе, но его ресурс ограничен несколькими днями. А водозабор в пруд-охладитель идет из Каховского водохранилища, в котором падает уровень воды.

Рябцев призывает не паниковать раньше времени.

"Что касается ЗАЭС, то, мягко говоря, удивляют появившиеся якобы экспертные мнения с прогнозами об апокалипсисе. Для ЗАЭС проблема номер один - это перебои с электропитанием, которые возникают из-за обстрелов линий. Воды в пруде-охладителе ЗАЭС на сегодня достаточно, хотя, конечно же, этот вопрос нужно держать на контроле", — говорит он.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук добавил, что в южных регионах придется пересмотреть всю внутреннюю систему распределения электроэнергии. С учетом подтоплений нужно будет менять конфигурацию ЛЭП, прокладывать новые линии. Поэтому на какое-то время возможны проблемы с электроснабжением целых районов.