В Украине создают штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко будет руководить работами.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет министров также выделил 1,5 млрд гривен для строительства двух новых магистральных водопроводов, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям выдали 846 млн грн для обеспечения потребностей в питьевой воде.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате ее подрыва российскими войсками.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

А экологи заявили, что разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

Мы подробно анализировали, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие будут последствия для хода войны и природы.