У Соединенных Штатов есть разведданные, указывающие на Россию как на виновника подрыва плотины Каховской ГЭС.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских должностных лиц.

По словам официальных лиц США, у правительства Штатов есть разведданные, из-за которых оно склоняется к версии вины России в подрыве плотины на ГЭС.

По словам западного чиновника, мотивы взрыва все еще выясняются, но обрушение, вероятно, затруднит переправу через реку украинским силам, а также создаст серьезную гуманитарную проблему.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США внимательно следят за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не могут подтвердить причастность РФ к произошедшему.

Также, по его словам, США считают, что разрушение Каховской ГЭС может иметь разрушительные последствия для энергосектора Украины.

При этом Вашингтон не берется оценивать, какие последствия будет иметь разрушение Каховской ГЭС на ход боестолкновений.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате ее подрыва российскими войсками.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

А экологи заявили, что разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

Мы подробно анализировали, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие будут последствия для хода войны и природы.