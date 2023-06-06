Прорыв дамбы Каховского водохранилища по всем признакам является экоцидом.

Об этом в комментарии "Стране" сообщила Людмила Цыганок, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW и директор Офиса постоянных решений.

Экоцид – это массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение других действий, которые могут повлечь за собой экологическую катастрофу.

По словам Людмилы Цыганок, прорыв Каховской ГЭС приведет к страшным последствиям – как экологическим, так и гуманитарным.

В частности, "лицо" южного региона Украины изменится из-за затопления, возникнет новая экосистема. Это отразится на почве сельхозземель.

"Остановятся поставки воды в системы орошения полей Херсонской и Запорожской областей. Два канала Крымских - без воды, оросительные системы Запорожской и Днепропетровской области тоже. Также и левый, и правый берега заминированы, возможен как эффект детонации, так и эффект вымывания и "плавающих" мин на долгие годы", - прогнозирует Людмила Цыганок.

Отдельный момент - последствия для флоры и фауны. С одной стороны, подтопленные земли превратятся в болота, а с другой - украинские степы рискуют превратиться в пустыни.

"Десятки водоплавающих и околоводных птиц остались без водно-болотных угодий. Химикаты, мусор, нефтепродукты - загрязнение пойдет к лиману и Черному морю - уничтожается вся причерноморская экосистема. Животные и растения НПП "Нижнеднепровский" - также под угрозой. Гибель большого количества рыбы, заболочение осушенных земель, изменение климатического режима региона. С другой стороны - мы получим также новую пустыню, потому что откроется песчаное дно, а значит, множество климатических последствий - пылевые бури, подъем температуры в регионе. Риск засухи на полях центра и юга Украины", - отмечает Людмила Цыганок.

По прогнозам Людмилы Цыганок, в результате спуска почти 18 кубических километров воды Каховского водохранилища произойдет затопление более 3 тысяч квадратных километров суши, что похоронит под водой 14 населенных пунктов.

Кроме того, катастрофа разрушит дома почти 40 тысяч жителей, погибнут уникальные ландшафты Днепровских плавней, а в воду Днепра, а затем и Черного моря, попадут токсичные вещества, топливо, масла, бактерии из многочисленных скотомогильников, что приведет к экологическому загрязнению прибрежных вод Черного моря.

Плотина водохранилища разрушена до основания. Поэтому множество городов переходит в режим нецентрализованного водоснабжения в чрезвычайных условиях.

"Кроме того, Крым, Кривой Рог и другие города Украины на годы остались без водоснабжения днепровской водой. Николаев снова останется без воды, возможно подтопление микрорайона "Намив", разрушение оросительных систем", - сообщает эксперт.

Также, по словам Людмилы Цыганок, Украину ждет новый кризис беженцев. По прогнозу эколога, будет несколько тысяч отселенных и до 1,5 миллионов климатических беженцев. "Это огромная проблема и нагрузка на регионы, куда произойдет переселение", - говорит Цыганок.

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